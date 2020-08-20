يني شفق: “تركيا تضع قواعد تأسيس جيش ليبي من القبائل “

ذكرت صحيفة يني شفق التركية، نقلا عن مصادرها، أن لقاء وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد بن محمد العطية مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحث “بشكل تفصيلي كيفية دعم الجيش الليبي في تأسيس مؤسساته العسكرية، وتشكيل الدعائم الأساسية لذلك”.

وأشارت مصادر الصحيفة التركية، أن تركيا وقطر تعملان على “دمج عناصر الأمن المحليين في ليبيا من مسلحي القبائل والعشائر هناك، ضمن جيش نظامي موحد”.

وعلّقت الصحيفة، “على الرغم من صعوبة التحدي في دمج هذه العناصر إلا أن تركيا وقطر تمتلكان الخبرة والقدرة على ذلك”، حسب تعبيرها.

ووفقا للتوقعات، ستستقبل تركيا عناصر من “الجيش الليبي لتلقي التدريب الخاص في المنشآت العسكرية التركية، إلى جانب وجود 192 طالبًا عسكريًّا ليبيًّا في الأصل يواصلون تعلميهم وتدريباتهم في تركيا، عقب قصف مدرستهم الحربية في طرابلس”، بحسب ما نقلته الصحيفة التركية.

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