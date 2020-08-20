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أردوغان: “نضال تركيا على جبهات عدة من شرق المتوسط وحتى ليبيا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا، ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب، وإنما من أجل المستقبل أيضا”.

تعهّد أردوغان يوم أمس بعدم ما أسماه الرضوخ لـ”قراصنة” وبمواصلة التنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق المتوسّط، على الرغم من ممارسة الاتحاد الأوروبي ضغوطا على أنقرة لإجبارها على وقف أنشطتها، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف الرئيس التركي، خلال زيارته منشأة جديدة لإنتاج الألواح الشمسية في أنقرة: “نحن محقّون مئة بالمئة في هذه المسألة. إن رضخنا للقراصنة، لن نكون قادرين على النظر في وجوه أجيال المستقبل”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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