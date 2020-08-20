مركز طبرق الطبي يشرع في تركيب خط نقل الأكسجين لقسم العزل

شرع الفريق الهندسي والفني بإدارة الشؤون الهندسية بمركز طبرق الطبي، بتركيب خط خاص بنقل الأكسجين الطبي من محطة الأكسجين بالمركز إلي قسم العزل الخاص بحالات الاشتباه.

وأوضح المركز، أن عملية التركيب تمت بإشراف قسم الميكانيكا وحدة الغازات الطبية، لتزويد غرف المرضي بالقسم بالكامل، وفق لتعليمات رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، سحب عدد 12 عينه وكانت نتائجها، 4 عينات موجبة و8 سالبة، وأنها سجّلت حالة شفاء واحدة.

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