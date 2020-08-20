ليبيا الان

منظمة الهجرة تكشف عن أكبر حادثة “مأساوية” قبالة سواحل ليبيا لهذا العام

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حزنهما لوفاة ما لا يقل عن 45 مهاجراً ولاجئاً في 17 من شهر أغسطس الجاري، على سواحل ليبيا.

ووصفت المنظماتان الحادثة بالمأساوية وأنه أكبر حادث غرق لسفينة يتم تسجيله قبالة السواحل الليبية هذا العام.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بين من لقوا حتفهم عندما انفجر محرك السفينة قبالة ساحل زوارة، خمسة أطفال.

وتدعو المنظمتان إلى إعادة النظر في نهج الدول تجاه الوضع بعد هذا الحادث المأساوي الأخير في البحر الأبيض المتوسط، وأن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات الاستغاثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك