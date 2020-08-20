منظمة الهجرة تكشف عن أكبر حادثة “مأساوية” قبالة سواحل ليبيا لهذا العام

أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حزنهما لوفاة ما لا يقل عن 45 مهاجراً ولاجئاً في 17 من شهر أغسطس الجاري، على سواحل ليبيا.

ووصفت المنظماتان الحادثة بالمأساوية وأنه أكبر حادث غرق لسفينة يتم تسجيله قبالة السواحل الليبية هذا العام.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بين من لقوا حتفهم عندما انفجر محرك السفينة قبالة ساحل زوارة، خمسة أطفال.

وتدعو المنظمتان إلى إعادة النظر في نهج الدول تجاه الوضع بعد هذا الحادث المأساوي الأخير في البحر الأبيض المتوسط، وأن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات الاستغاثة.

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