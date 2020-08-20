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التونسية وفاء الشاذلي: شعار «يسقط حكم العسكر» هدفه تحطيم الجيوش العربية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، إن “صدام أعدموه وهو منتصب القامة بالعراق ولم يهرب، القذافي استشهد وهو يحارب لآخر لحظة، بشار الأسد حارب وانتصر وقلب الموازين واضطر أصحاب المشروع لتغيير المخطط وأخذ منهم ذلك سنوات، وحسني مبارك رفض الخروج من أرض الكنانة مصر وقال لن أخرج فمصر أرض المحيا وأرض الممات وفعلا مات ودفن بأرضها”.

وأضافت «الشاذلي»، عبر حسابها بفيسبوك، “هكذا هم الجنرالات الذين لهم العقيدة العسكرية الحقيقية التي أتى المشروع لكسرها وهدمها والتشكيك فيها بشعار يسقط حكم العسكر!”.

وتساءلت في ختام منشورها؛ “متى نستفيق ويعم الوعي في الجميع أن كل ما يحدث اليوم من كوارث بالعالم العربي هدفه تحطيم الجيوش العربية وكسر شوكتها للأبد بجعلها عدوة شعوبها”.

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التونسية وفاء الشاذلي الجيوش العربية يسقط حكم العسكر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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