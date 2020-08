يني شفق التركية: الدوحة وأنقرة تسعيان لتشكيل جيش نظامي تابع لـ”الوفاق”

قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن لقاء وزيري الدفاع

التركي خلوصي أكار، والقطري خالد بن محمد العطية مع رئيس حكومة الوفاق غير

المعتمدة فائز السراج، تطرق بشكل تفصيلي إلى كيفية دعم وتأسيس مؤسسة عسكرية ليبية،

وتشكيل الدعائم الأساسية لذلك.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن تركيا وقطر تعملان على

دمج عناصر الأمن المحليين في ليبيا من مسلحي القبائل والعشائر ضمن جيش نظامي موحد،

مؤكدة أن تركيا ستستقبل عناصرَ من القوات التابعة لـالوفاق لتلقي التدريبات الخاصة

داخل المنشآت العسكرية التركية، إلى جانب وجود 192 طالبًا عسكريًّا ليبيًّا يواصلون

تعليمهم وتدريباتهم في تركيا.

