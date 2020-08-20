العقوري: ملتزمون بمخرجات برلين والعودة للحوار السياسيّ كطريق وحيد لحلّ الأزمة الراهنة

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النواب يوسف العقوري عن تأييده لما ورد في تصريحات وزير الخارجيّة الألمانيّ هايكو ماس، أثناء زيارته إلى مدينة طرابلس يوم الأحد الماضي.

العقوري أكّد بحسب المكتب الإعلاميّ لمجلس النواب على التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسيّ كطريق وحيد لحلِّ الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف تصدير النفط بشرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.

كما شدّد رئيس لجنة الخارجيّة على أنّ أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وهو ما تهدف إليه مبادرة المستشار عقيلة صالح، معربًا عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانيّة وشكره للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

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