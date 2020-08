أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ضبط عدد من المخالفات بمحال ذبح

وبيع وتداول اللحوم خلال جولة تفتيشية توعوية بمنطقة صلاح الدين، وطريق الشوك داخل

نطاق بلدية طرابلس.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، أنه تم تفتيش عدد من شركات بيع اللحوم، وتبين وجود لحوم وكبدة دواجن

فاسدة تفوح منها روائح كريهة وغير صالحة للاستهلاك، وماكينة فرم اللحوم بها لحوم

متعفنة، وطريقة عرض اللحوم غير صحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل،

وتغليف اللحوم بالنايلون رغم التحذير من خطورته، والنظافة العامة سيئة جدا.

وأكد المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الضبطية.

�1�:`�1

The post ضبط لحوم ودواجن متعفنة في محال بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24