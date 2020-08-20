ليبيا – أعلن المتحدّث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أنّ القوّات المسلّحة نشرت دفاعات ساحليّة في مواقع مهمّة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليميّة الليبية.

المسماري قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء وفقًا لوكالة”روسيا اليوم”: إنّ كلّ الأسلحة متوفّرة بشكل جيد، وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجويّ الراداري متوفّر على كامل الأراضي الليبية الآن.

وأضاف أنّ القوات البحريّة تمكّنت من تركيب الدفاعات الساحليّة في مواقع مهمّة حاكمة، لمنع أيّ اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرًا إلى أنّ القوّات المختصّة بالجانب الخدمي وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز، وأصبحت متحكّمة في زمام الأمور، وعلى خطوط الإمداد والمواصلات في البلاد.

وأشار إلى أنّ القوّات التركيّة تقوم بتثبيت تواجدها في مناطق بوقرين وزمزم، مضيفًا: “أن موانئ طرابلس ومصراتة والخمس أصبحت الموانئ الرئيسية للقوات الغازية المدعومة من قطر ماليًا وعسكريًا”.

كما قال إنّ اجتماع وزراء الدفاع من تركيا وقطر وحكومة الوفاق في طرابلس الإثنين الماضي ليس من أجل وقف إطلاق النار، بل كان رسالة حرب ورسالة استمرار المعركة وإطلاق العمليات العسكريّة.

وتابع: “نحن جاهزون للمعركة وإنقاذ ليبيا ولا يهمّنا استعدادتهم واستهدافاتهم وأسلحتهم. مشدّدًا على أنّ كلّ المؤسسات في العاصمة طرابلس الآن تحت السيطرة الكاملة “للعدو”، وأنّ المنطقة الحاسمة في ليبيا هي طرابلس؛ لذلك يجب أن تكون منزوعة السلاح وليس سرت أو الجفرة.

ختامًا لفت إلى أنّ قرار تصدير النفط والمشتقات النفطيّة الموجودة في الخزانات بالموانئ النفطية، اتخذ لتلبية احتياجات المواطن وليس بهدف إعادة فتح خطوط التصدير.