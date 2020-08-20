«صحف أردوغان»: «الوفاق» تؤجر  ميناء مصراتة لتركيا 99 عاما لإقامة قاعدة عسكرية

أعلنت صحف تركية موالية لنظام رجب طيب أردوغان، استئجار حكومته لميناء مصراتة الليبي من حكومة الوفاق -غير الشرعية والمنتهية ولايتها-، لمدة 99 عامًا، لإقامة القاعدة البحرية الخاصة بها.

وبحسب موقع «يني عقد» الموالي للحكومة التركية، فإن “السلطات التركية، وبناءً على اتفاق الاستئجار، تستطيع مواصلة انتهاكاتها في الأراضي الليبية”.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن ذلك الإتفاق تم ضمن الاتفاقيات التركية والقطرية الجديدة مع حكومة «الوفاق» -غير الشرعية- حيال مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الأطراف الثلاثة خلال اجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ورئيس «الوفاق» فايز السراج، في طرابلس المحتلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر طائرات دون طيار في قاعدة الوطية الجوية، غرب طرابلس، ومنح القوات التركية حق استخدام قاعدة مصراتة البحرية.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، زارا الاثنين الماضي العاصمة طرابلس، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وعقد الوزيران اجتماعا لدى وصولهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، وأعقب ذلك لقاء الوزيرين التركي والقطري مع عدد من قادة المليشيات وآمري المناطق العسكرية التابعة لحكومة السراج.

وتأتي تلك الزيارة «المشبوهة» بدعم علني من تركيا وقطر اللتان تستخدمان حكومة السراج التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة والمرتزقة والفصائل الموالية لتركيا في السطو على غرب ليبيا، فيما تقود تركيا المشهد المسلح في غرب ليبيا وتهيمن على القرار فيه، وأنشأت قواعد عسكرية جوية وبحرية في مصراتة وطرابلس والوطية ومؤخرا الخمس.

كما تستمر تركيا في التحشيد شرق مصراتة تمهيدا للهجوم على مدينتي سرت والجفرة، وهو ما ينذر بتصاعد الأزمة لاسيما مع إعلان مصر أن هاتين المدينتين “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.