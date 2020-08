قال السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، اليوم الخميس،

إن بلاده تتفهم القلق المصري بشأن الأمن

القومي

g2��Ȱ1

The post عاجل// السفير الروسي في القاهرة: أتفهم القلق المصري بشأن الأمن القومي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24