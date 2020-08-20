الترجمان: دعوات الاخوان للتظاهر في شرق البلاد هدفها خلق الفوضى وتحقيق مصالحهم

ليبيا – علّق رئيس مجموعة العمل الوطنيّ خالد الترجمان على محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي للظهور مرة أخرى شرقيَّ البلاد تحت أغطية جديدة، لزعزعة الاستقرار وخلق فوضى أمنية.

الترجمان وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية” أمس الأربعاء قال إنّ ثمّة مطالب شعبية تعود للظروف المعيشية، لكنها ليست بالقدر الذي يروّج له، ولا تقارن بالنظر إلى الكوارث التي يعيشها سكان غربي ليبيا مع اختلاف الإمكانيات بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش، والأخرى التى تقع تحت سطوة مليشيات الوفاق.

وأوضح أنّ تلك المطالب ترافقها محاولات لإعادة إنتاج مشهد 2011، باستغلال الموقف لتحقيق مكاسب سياسية لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي، بخلق فوضى شرقي ليبيا لإعادة ترتيب المشهد بما يتوافق مع مصالح التنظيم.

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