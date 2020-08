الغرياني يعترف بفساد السراج: يلجأ لوسائل غير قانونية للحصول على الصرف الذي يحتاج إليه

أعلن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، ترحيبه بزيارة وزيري الدفاع

التركي والقطري لحكومة الوفاق غير المعتمدة، معتبرًا أنها زيارة مهمة، لأنها جاءت لتُعين

المسؤولين على التغلب على المصاعب التي تعيشها البلاد في المجالات الأمنية والعسكرية

والاقتصادية وغيرها من الأزمات، وفق تعبيره.

ولفت الغرياني، في تصريحات إعلامية إلى الوضع المتأزم الذي

يعيشه المواطن حاليًا، معتبرًا أن أولى خطوات مساعدة النفس أن يتصالح رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج مع أعضائه، ويتصالح أعضاء المجلس مع المصرف

المركزي، ومع بعض الوزراء مجلس النواب الموازي بطرابلس ومجلس الدولة،

مطالبا إياهم بالجلوس

جميعًا فيما وصفها بـجلسة مودة وإحسان من أجل الشعب الذي يعاني الأمرين جراء

سياساتهم وسلبياتها التي لا تحصى ولا تعد، مؤكدًا أنه تم فتح أبواب آخرى للفساد

في الصرف الذي يحتاج إليه “الرئاسي”، معترفًا بلجوء مجلس السراج لوسائل غير

قانونية من الاتصالات والأوقاف؛ للحصول على الصرف الذي يحتاج إليه بعدما رفض المركزي

منحه إياه، مؤكدًا أنها أبواب غير قانونية ونوع من الفساد.

