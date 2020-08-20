ليبيا – علّق الخبير العسكري، رئيس المؤسسة العربيّة للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مصر اللواء سمير راغب على زيارة مدير المخابرات الحربيّة المصريّة اللواء خالد مجاور إلى ليبيا.

راغب قال في تصريح لوكالة “روسيا اليوم” إنّ زيارة مجاور الأخيرة لمقرّ القيادة العامّة للقوّات للجيش الوطنيّ الليبيّ بقيادة المشير خليفة حفتر، وتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحفتر، تأتي ضمن الزيارات المتبادلة لمسؤولين مدنيين وعسكريين من الدولتين الشقيقتين.

وأشار إلى أنّه من الطبيعي أنّ المخابرات الحربيّة هي الجهة المسؤولة عن التنسيق والاتصال بين الأجهزة السيادية المصرية ونظيرتها في ليبيا، وخاصّة فيما يخصُّ موضوعات الدفاع والأمن القومي إضافة إلى باقي مهامّ المخابرات القتالية والمعلوماتية والأمنية.

وأضاف أنّ الزيارة تأتي بعد تصديق البرلمان المصري بتفويض رئيس الجمهورية المصرية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، بتنفيذ القوّات المسلّحة المصريّة عمليات قتالية خارجية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

كما تابع قائلًا: “من المتعارف عليه عسكريًا أنّ المخابرات الحربيّة تكون في المقدمة للتنسيق في ما يخصّ كافة العمليات العسكرية القتالية واللوجستية وغير القتالية”.

ولفت إلى أهميّة الزيارة كونها تمثّل زيارة لأعلى رتبة عسكرية مصرية لليبيا خلال الفترة الأخيرة، مرجّحًا أن تكون مقدمة لزيارة قيادات عسكرية رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة، طبقًا لمدى تطور الأحداث في مسرح العمليات العسكرية في الأراضي الليبية وقرار القيادة السياسية المصرية بالتنسيق مع ليبيا.