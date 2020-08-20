منظمة حقوقية ترحب بإعلان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسماء أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، يوم أمس الأربعاء التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، والتي وجه مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها وإرسالها إلى ليبيا، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم «40» الصادر في ختام دورة المجلس الـ43 في 22 يونيو الماضي، وقد شُكلت اللجنة بعضوية كلا من: محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، وتريسي روبنسون جامايكا وشالوكا بياني زامبيا والمملكة المتحدة.

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بهذه المناسبة، استعدادها الكامل للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك انطلاقا من أنها اتت تتويجاً لدعوات ومطالب المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المتكررة لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للسلطات الليبية بأهمية التعاون الكامل مع البعثة الاممية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتذليل جميع الصعاب أمام عمل البعثة الاممية ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها.