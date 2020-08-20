العباني: أداء الحكومة المتدني وتعاظم حجم الفساد خلق بيئة مناسبة للتيّارات الإرهابيّة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أنّ أداء الحكومة المتدني وعجزها عن تقديم الخدمات في المناطق المحررة وتعاظم حجم الفساد ونفا صبر المواطن وغياب دور البرلمان عن مساءلتها وتقويمها، خلق بيئة مناسبة للتيّارات الإرهابيّة وخاصة “الإخوان المفسدين” لانتهاز هذه الإخفاقات وإعادة تدويرها بشكل يخلق مزيدًا من التذمر لدى المواطن المغلوب على أمره،

العباني أشار في تديونة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أنّ الحكومة أكملت ست سنوات متجاوزة الزمن، ولم تتمكّن من إنجاز شيء. عدا تعظيم حجم الدين العام وشراء ذمّة البرلمان الذي أصبح عاجزًا حتى على دعوة رئيسها للمثول أمامه، واصفًا إيّاها بأنّها حكومة غير منتجة سوى لمزيد من الفساد.

ودعا القيادة العامّة للقوّات المسلّحة، للتدخل ووضع حدّ لهذه المهاترات بعد إخفاق البرلمان و تفويض السلطة للقيادة العامة للقوّات المسلّحة، مضيفًا: “المواطن لسان حاله يقول: طفح الكيل، وبلغ السيل الزُبى”.

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