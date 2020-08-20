«بومطاري»: جمارك المنطقة الشرقية «تتبع» حكومة الوفاق و«تتغير» من قبل الإدارة في طرابلس

زعم وزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري، أنه “خلال الفترة الماضية قمنا بنقل وتغيير موظفي المصلحة في المنطقة الشرقية والجنوبية من طرابلس”، على حد قوله.

وواصل «بومطاري» مزاعمه قائلًا ” قمنا خلال الفترة الماضية بتغيير المسئول عن الجمارك في ميناء بنغازي، وكذلك قمنا بتغيير المسئولين عن الجمارك في مناطق أخرى في ليبيا وتم تنفيذ قراراتنا باسم حكومة الوفاق ومعترف بنا ويتم التعامل معنا، فالضرائب ووزارة المالية يقومان بدورهما وموحدان على مستوى ليبيا”، بحسب ادعائه.

واعتبر «بومطاري»، خلال مقطع مصور، رصدته «الساعة24»، خلال كلمته في جلسة الإحاطة أمام «النواب الموازي» يوم 18 أغسطس، أن “مصلحة الجمارك تقوم بدورها رغم قلة الإمكانيات” مردفًا أن “مرتبات الجمارك متدنية جدًا فهمي من أدنى المرتبات في الدولة”، على حد وصفه.

كما أثنى، على مصلحة الجمارك التي أكد أنها تعمل بجد رغم كافة الظروف والإنفلات الأمني والفساد المستشري، قائلًا: “نسمع من يوم لأخر بإيقاف حاويات فارغة وحبوب مخدرة، وكذلك إيقاف تصدير لبعض المنتجات الممنوعة، فكل هذه الأمور قامت بها مصلحة الجمارك، لذا فالحديث عن غياب دور مصلحة الجمارك في غير محلة”، مردفا ” كما أن الإمكانيات المتوفرة للجمارك من أقل الإمكانيات في الدولة، فمصلحة الجمارك من المصالح القليلة المحافظة على استقلاليتها على مستوى ليبيا، فهي لديها رئيس واحد وإدارة واحدة على مستوى ليبيا”، على حد قوله.