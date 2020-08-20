الخارجية الألمانية: لن يكون هناك منتصر عسكري بالصراع في ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأربعاء إنّه لن يكون هناك منتصر عسكري بالصراع في ليبيا.

ماس أفاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقائه وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة برلين وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية، أنّه عاد من زيارته إلى ليبيا والإمارات، وأنه تناول على وجه التحديد قضيتين تتعلقان بالنزاع في ليبيا خلال زياراته.

وقال ماس: “إحدى القضايا هي نزع سلاح من مدينتي سرت والجفرة الليبيتين”، وأنه يرى في ذلك شرطًا مسبقًا لوقف إطلاق النار وهو من مخرجات مؤتمر برلين بخصوص ليبيا في يناير الماضي.

وأضاف أنّ القضية الثانية هي توقّف إنتاج النفط الذي يتسبّب في تمزّق الاقتصاد الليبي على حد قوله.

كما أوضح قائلًا :”ستواصل ألمانيا جهودها فيما يتعلق بالصراع في ليبيا، مضيفًا أنّهم يهدفون إلى إيجاد حلٍّ سياسي لهذا الصراع من خلال وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن إنتاج النفط.

وذكّر الوزير الألماني بأنّ الدول المشاركة في مؤتمر برلين اتفقت على ضرورة خروج جميع القوى الأجنبية من ليبيا في إطار حل سياسي.

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