خطط لتوفير محطات متنقلة لتوزيع الوقود والغاز

بحثت إدارة الدعم المركزي ورئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، محمد فتح الله، مع مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز وممثل عن شركة البريقة لتسويق النفط سبل توفير وقود الديزل وغاز الطهي.

وناقش الاجتماع إمكانية وضع آليات مناسبة لحلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود والغاز، بالإضافة لتخصيص بعض المحطات للتزود به، ووضع آلية لتوزيعه عن طريق المحطات المتنقلة.

وأكد المجتمعون على ضرورة توفير أسطوانات الغاز بما يكفي لسد احتياجات المواطنين من أجل قطع الطريق أمام تجار الأزمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبطهم.

ومن جهته أكد مندوب شركة البريقة لتسويق النفط البدء بإنتاج غاز الطهي بمستودع طرابلس النفطي بداية شهر سبتمبر القادم.

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