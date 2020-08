الشاذلي متسائلة: هل سنواصل التعامل مع حكومة السراج بعد تسليمها معبر رأس جدير للإرهابيين؟

أدانت المحامية التونسية، وفاء الشاذلي، الخميس، استمرار تعامل بلادها مع

حكومة الوفاق غير المعتمدة بعد تسليم معبر رأس اجدير للإرهابيين، على حد قولها

وتساءلت الشاذلي، في منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي

” فيسبوك”، ” هل مازالت دبلوماسيتنا مصرة على أن حكومة السراج

شرعية بعد تسليمها معبر رأس جدير للإرهابيين ألا يعتبر هذا إعلان حرب إرهابية على

تونس؟ “.

وبينت الشاذلي، أن ” المرة الأولى فتحت المعبر لاقتحامه في رسالة

تهديدية واضحة لبلادنا واليوم تسلم قيادته للإرهابيين، مضيفة ” لا أعرف سر

إصرار الجامعة العربية والدول العربية ومنهم تونس على الاعتراف بحكومة السراج

الإرهابية؟” متسائلة ” هل الضغوطات الخارجية أصبحت أهم من أمن بلداننا

القومي؟؟”

وتزامنت في وقت سابق زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري الإثنين الماضي إلى

طرابلس مع سيطرة إحدى الميلشيات القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابية والمرتبطة

بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على معبر راس جدير الحدودي مع تونس وطرد

ميلشيات زوارة منه

وقامت ميلشيا من مدينة الزاوية بقيادة محمود بن رجب أحد أبرز عناصر الجماعة

المقاتلة ،بالانتقال من قاعدة الوطية الجوية الخاضعة لسيطرة الأتراك إلى معبر راس

جدير وبسط نفوذها عليه ما أثار استياء بالغا في مدينة زوارة الحدودية التي كانت

تتزعم الإشراف على المعبر

ورجحت مصادر من مدينة الزاوية ، غربي طرابلس ، أن تكون مديرية أمن المدينة

تلقت أمرا من وزارة داخلية الوفاق غير المعتمدة لإرسال قوات إلى معبر راس جدير

والسيطرة عليه ، وهو ما نفاه مقربون من الوزارة ، مؤكدين أن بن رجب نفذ قرارا

صادرا عن غرفة العمليات التركية وليس عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج ،

وأن نظام أردوغان يسعى إلى وضع يده على المعابر البرية في غرب ليبيا

ويرى المراقبون أن سيطرة الأتراك على معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيمثل

نقلة تحول في اتجاه الوصاية التركية التامة على غرب ليبيا ، وكذلك فيما يتعلق

بتهريب السلع والبشر

وكما أعلن عن تسليم حكومة الوفاق قاعدة مصراتة البحرية للسلطات التركية

التي تسيطر كذلك على قاعدة الكلية الجوية بالمدينة ، فيما توصل تركيا وقطر وحكومة

الوفاق إلى إنشاء مركز تنسيق قطري تركي

ليبي يجتمع شهريا على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاثة

بمقر المركز في مصراته.

