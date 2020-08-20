السوق الموازية: الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار

عاودت العملة الأميركية الارتفاع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، فبعدما انخفضت 48 قرشا أمس، زادت اليوم بـ 25 قرشا.

وبيع الدولار بـ 6.45 دينار، مقابل 6.20 دينار، كما صعد اليورو إلى 7.45 دينار، مقابل 7.35 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 8.30 دينار مقابل 8.15 دينار.

كذلك ارتفعت العملتان التركية والتونسية أمام الدينار، وبيعت الليرة التركية بـ 0.88 دينار، مقابل 0.86 دينار، والدينار التونسي بـ 2.36 دينار، مقابل 2.27 دينار.

وأسهم قرار تصدير الخام المخزن في الموانئ النفط إلى ارتفاع الدينار أمس، ليسجل 6.20 دينار، مقارنة بـ6.68 دينار ظهر الثلاثاء الماضي.

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