«وزير الدفاع القطري»: بحثنا في طرابلس «أفضل السبل» للحفاظ على وحدة ليبيا

قال وزير الدفاع القطري خالد العطية، إن “اللقاءات الثلاثية القطرية – الليبية – التركية في طرابلس تناولت بحث أفضل السبل للحفاظ على وحدة ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي”، لافتًا إلى أن “عدم استقرار الأوضاع في ليبيا يؤثر بشكل كبير على دول الجوار وعموم المنطقة”.

وأضاف «العطية» بحسب موقع قناة «الجزيرة»، أمس الأربعاء. أن “قطر تسعى إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا، وهو الخيار الوحيد لحل الأزمة”.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، زارا الاثنين الماضي العاصمة طرابلس، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وعقد الوزيران اجتماعا لدى وصولهما مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، وأعقب ذلك لقاء الوزيرين التركي والقطري مع عدد من قادة المليشيات وآمري المناطق العسكرية التابعة لحكومة السراج.

وتأتي تلك الزيارة «المشبوهة» بدعم علني من تركيا وقطر اللتين تستخدمان كلًا من؛ حكومة السراج، والتنظيمات الإرهابية، والمليشيات المسلحة والمرتزقة والفصائل الموالية لتركيا في السطو على غرب ليبيا، فيما تقود تركيا المشهد المسلح في غرب ليبيا وتهيمن على القرار فيه، وأنشأت قواعد عسكرية جوية وبحرية في مصراتة وطرابلس والوطية ومؤخرا الخمس.

كما تستمر تركيا في التحشيد شرق مصراتة تمهيدا للهجوم على مدينتي سرت والجفرة، وهو ما ينذر بتصاعد الأزمة لاسيما مع إعلان مصر أن هاتين المدينتين “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه.