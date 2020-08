أكد السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، الخميس، أن روسيا ليس لديها أي خطط لاتخاذ قاعدة عسكرية في ليبيا، و ليس لديها أي قوات على الأرض الليبية.

وأوضح بوريسينكو في تصريحات صحفية، أن بلاده تعمل على إقناع كافة الدول بما فيهم تركيا للتوصل إلى حل لما يحدث في الأزمة الليبيةو شرق المتوسط.

وأشار بوريسينكو إلى أن موسكو تتفهم القلق المصري حيال ما يحدث في ليبيا، ومحاولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدفاع عن أمن بلاده القومي .

The post بوريسينكو: روسيا لا تخطط لاتخاذ قاعدة عسكرية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24