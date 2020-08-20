مدير أمن بنغازي في جولة تفقدية للنقاط الأمنية

قام مُدير أمن بنغــازي-رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة عادل عبدالعزيز، بعدة جولات ميدانية خلال الـ24 ساعة وحتى ساعات الصباح الأولى لمتابعة عمل النقاط الأمنية المُكلفة من مراكز الشُرطة والأقسام الضبطية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة بالإضافة إلى تطبيق حظر التجول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تنفيذاً لقرار اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا.

وأفاد المكتب الإعلامي للمديرية، أن عبدالعزيز أوضح أنه تم وضع الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي التي تعتمد على محاور رئيسية وهي الانتشار الأمني والمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام أمنياً ومرورياً خلال ساعات حظر التجول وغير ساعات الحظر، وتهدف الخطة لاستحداث طوق امني على المدينة لمنع حركة الدخول والخروج، والمحور الثاني من الخطة وهو الدفع بقوات تحري وقوات بحثية الهدف منها جمع المعلومات الأمنية عن طريق قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن وقسم التحريات العامة ووحدات التحريات بجميع الأجهزة بالغُرفة الأمنية المشتركة.