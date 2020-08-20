بومطاري يكشف قصة ضياع 240 مليار دينار بسبب المركزي

قال وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري، أمام أعضاء من مجلس النواب، في طرابلس إن الأزمة المالية بدأت منذ عام 2012 بسبب ارتفاع الإنفاق التسييري إلى 90%، وذلك بالمقارنة مع الإنفاق قبل 8 أعوام.

وأشار بومطاري إلى ضياع أكثر من 240 مليار دينار ليبي بسبب عدم تغيير سعر الصرف المبكر، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها ما يُثبت عدم التزام وعدم استجابة المصرف المركزي للتعاون والعمل.

وأضاف بومطاري أن الإشكاليات التي تواجه وزارتي الاقتصاد والمالية هي عدم تفعيل دور المركزي لمهامه المتمثلة في تفعيل قطاع المصارف، والاقتراض والائتمان، وفتح حوالات لجميع التجار، والرقابة على النقد الأجنبي، والرقابة على النقد المحلي والكتلة المالية الفائضة.

مبيناً أن المصرف المركزي وحده هو القادر على تفعيل البطاقات وأن كل هذه الأدوار هي أدوار رئيسية للمركزي ولا علاقة للحكومة بها.

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