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بومطاري يكشف قصة ضياع 240 مليار دينار بسبب المركزي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير المالية والاقتصاد فرج بومطاري، أمام أعضاء من مجلس النواب، في طرابلس إن الأزمة المالية بدأت منذ عام 2012 بسبب ارتفاع الإنفاق التسييري إلى 90%، وذلك بالمقارنة مع الإنفاق قبل 8 أعوام.

وأشار بومطاري إلى ضياع أكثر من 240 مليار دينار ليبي بسبب عدم تغيير سعر الصرف المبكر، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها ما يُثبت عدم التزام وعدم استجابة المصرف المركزي للتعاون والعمل.

وأضاف بومطاري أن الإشكاليات التي تواجه وزارتي الاقتصاد والمالية هي عدم تفعيل دور المركزي لمهامه المتمثلة في تفعيل قطاع المصارف، والاقتراض والائتمان، وفتح حوالات لجميع التجار، والرقابة على النقد الأجنبي، والرقابة على النقد المحلي والكتلة المالية الفائضة.

مبيناً أن المصرف المركزي وحده هو القادر على تفعيل البطاقات وأن كل هذه الأدوار هي أدوار رئيسية للمركزي ولا علاقة للحكومة بها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الترهوني بمدينة المرج شرق ليبيا، وهو ينحدر من عائلة أصلها في مدينة ترهونة غرب ليبيا، وعائلة والدته تعود أصولها إلى مدينة غريان كبرى مدن الجبل الغربي، وترعرع الترهوني في مدينة بنغازي وفيها التحق بجامعتها ليدرس الاقتصاد في سبعينيات القرن العشرين، وقد طرد من جامعة بنغازي عدة مرات بسبب معارضته لنظام القذافي، ومع ازدياد الحركة الطلابية المعارضة للقذافي اضطر الترهوني لمغادرة ليبيا ليتجنب الاعتقال أو الإعدام.

    الحياة في المهجر
    بعد مغادرته ليبيا، استقر علي الترهوني في الولايات المتحدة وتحصل هناك على درجتي الماجستير والدكتوراه، وانخرط في الأنشطة المعارضة للقذافي صحبة آخرين،حكم عليه للمرة الثانية غيابيا بالإعدام سنة 1981 وسحبت منه الجنسية الليبية ثم أصبح معارضًا مستقلاً حتى تأسيس المؤتمر الوطني المعارض عام 2005.

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