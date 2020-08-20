كاتب تركي: أنقرة وافقت على مقترح أمريكي بنزع السلاح عن الجفرة وسبها وسرت بشروط.

أكد الكاتب والباحث السياسي التركي أيوب صاغجان، وجود مقترح اتفاق جديد تقدمت به أمريكا لكل من تركيا وحكومة “الوفاق”وأن تركيا وافقت عليه بشروط.

وقال ضاغجان في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، اليوم الخميس: “إن الاتفاق الأولي ينص على نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة ومن سبها وجنوبي ليبيا ووسطها، وأن يشارك “حفتر” شخصيا بالتوقيع عليه مع بقية الفرقاء الليبيين”.

وأضاف “تركيا موافقة من حيث المبدأ على الاتفاق شرط أن يكون اتفاقا مكملا لاتفاق برلين”.

وأشار إلى أن تركيا وأمريكا تناديان بنزع السلاح من وسط وجنوب ليبيا ومن سرت والجفرة، على عكس المقترح الفرنسي الذي يقترح نزع السلاح من سرت والجفرة فقط، وهذا المقترح غير مقبول لا من تركيا ولا حتى من حكومة (الوفاق)”، بحسب قوله.