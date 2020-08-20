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كاتب تركي: أنقرة وافقت على مقترح أمريكي بنزع السلاح عن الجفرة وسبها وسرت بشروط

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كاتب تركي: أنقرة وافقت على مقترح أمريكي بنزع السلاح عن الجفرة وسبها وسرت بشروط.

أكد الكاتب والباحث السياسي التركي أيوب صاغجان، وجود مقترح اتفاق جديد تقدمت به أمريكا لكل من تركيا وحكومة “الوفاق”وأن تركيا وافقت عليه بشروط.

وقال ضاغجان في تصريح خاص لـ”وكالة أنباء تركيا”، اليوم الخميس: “إن الاتفاق الأولي ينص على نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة ومن سبها وجنوبي ليبيا ووسطها، وأن يشارك “حفتر” شخصيا بالتوقيع عليه مع بقية الفرقاء الليبيين”.

وأضاف “تركيا موافقة من حيث المبدأ على الاتفاق شرط أن يكون اتفاقا مكملا لاتفاق برلين”.

وأشار إلى أن تركيا وأمريكا تناديان بنزع السلاح من وسط وجنوب ليبيا ومن سرت والجفرة، على عكس المقترح الفرنسي الذي يقترح نزع السلاح من سرت والجفرة فقط، وهذا المقترح غير مقبول لا من تركيا ولا حتى من حكومة (الوفاق)”، بحسب قوله.

الوسوم

أمريكا الغزو التركي تركيا سرت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كلام الامريكان هزيان لاوزن له طالما رفضه الجيش الوطنى الذى يتمسك بهما من موقع قوة وقادر على تحرير باقى الارض وطرد الاتراك بدعم عربى ولكنه اعطى فرصة لحقن الدماء دون التنازل عن الثوابت الوطنية وطالما ان الجيش الوطنى يسيطر على ثروة النفط واقليمى برقة وفزان بالكامل مع سرت وجنوب اقليم طرابلس فهو فى النهاية المنتصر والاتراك سبهزموا على يد الجيش المصرى كالعادة !!

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    • وتجيب منين مخ .. الخرفان ليس عندهم مخ للفهم..عندهم فقط فهم لبيع الأوطان وتمرس عالى الخيانة والذل والوهوان تحت راية أي مستعمر أو غاصب…يكذبون كما يتنفسون..ويعيشون الوهم ويأبى الله الا أن يريهم آياته في أنفسهم ولكن لا متعظ

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