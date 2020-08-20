مباحثات مصرية إيطالية حول الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء ١٩ أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، حيث تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات في ليبيا.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال قد شهد أيضاً التشاور حول ترتيب لقاءات قادمة بين شكري ونظيره الإيطالي للتباحث حول كيفية جلب الاستقرار عبر دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات في المنطقة.