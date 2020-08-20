داخلية الوفاق: ضبط 13 مهاجرا بمنطقة أبوكماش

أعلنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل بحكومة الوفاق، ضبط عدد ثلاثة عشر مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم ثلاثة نساء وطفل، وذلك أثناء استعدادهم للهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه وأثناء تسيير الوحدة للدوريات الأمنية على الشريط الساحلي لمنطقة أبوكماش، تم ضبط المهاجرين، وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية زوارة من حيث الاختصاص.