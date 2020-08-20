ليبيا الان

الناتو يوجه رسالة لتركيا عن ليبيا.. تحذير مُبطّن؟

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج رسالة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوترات في شرق البحر المتوسط بسبب حقوق التنقيب عن الطاقة في المنطقة.

وشدد ستولتنبرج على التزام حلف الناتو بالحاجة إلى حل سياسي للأزمة الداخلية في ليبيا، داعياً في الوقت نفسه إلى احترام حظر الأسلحة على ليبيا.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قد اتهم تركيا بالسعي لزعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط بما يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، سبق أن طالبت وزارة الدفاع الفرنسية حلف شمال الأطلسي بالنظر في التصرفات التركية الأخيرة في المنطقة والتعامل معها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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