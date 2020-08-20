قطر: الحلّ السياسيّ هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية

ليبيا – إدعى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية إنّ الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا هو الحل السياسي، وهو ما تسعى دولة قطر للتوصل إلى تحقيقه، دون أن يشير إلى تمويل بلاده لنقل أكثر من 16 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا بينهم مقاتلين بتنظيم داعش لدعم مسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية.

العطية وفي مقابلة ضمن برنامج “لقاء اليوم” الذي بُثَّ أمس الخميس عبر قناة “الجزيرة” القطرية أوضح أنّ عدم استقرار الأوضاع في ليبيا يؤثر بشكل كبير على دول الجوار وعموم المنطقة، على حد قوله.

ووصف اللقاءات الثلاثية القطرية التركية مع الوفاق في طرابلس بـ”المثمرة”، مشيرًا إلى أنّها تناولت بحث أفضل السبل للحفاظ على وحدة ليبيا والتوصّل إلى حل سياسي حسب زعمه.

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