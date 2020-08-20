صحيفة أحوال التركية: تركيا تحصل على 35 مليار دولار من ليبيا

نشرت صحيفة أحوال التركية تقريرا عن المكاسب الاقتصادية التي تحققها تركيا من وراء الانخراط في الصراع في ليبيا، وبعيدا عن استخدام ليبيا كساحة تجارب للتكنولوجيا العسكرية التركية، فقد استحوذت الشركات التركية على قسم كبير من الاقتصاد الليبي ووقعت عقود بعشرات المليارات.

وقات الصحيفة بعد اتفاقية بحرية وعسكرية تم توقيعهما في نوفمبر وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة اتفاقًا آخر في 13 أغسطس يفتح فعليًا سوق الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا أمام المقاولين الأتراك.

والاتفاق الذي وقعته وزيرة التجارة التركية روحار بيكان ووزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي يحل كلاهما المشاكل الجارية بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين ويمهد الطريق لاستثمارات ومشاريع جديدة ودعوة شركات المقاولات التركية لتولي مشاريع في البلاد.

وتوفر الاتفاقية لحوالي 100 شركة تركية -تخلت عن مشاريعها في ليبيا في عام 2011 بسبب الحرب الأهلية- القدرة على الاستمرار من حيث توقفت ومنحها تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالآلات وفقدان منتجات البناء من بين مزايا أخرى.

وتغطي الصفقة مشاريع إنشاءات وتقسيم مناطق جديدة يبلغ مجموعها 16 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع غير مكتملة بقيمة 19 مليار دولار ما يجعل المجموع 35 مليار دولار من مشاريع البناء والبنية التحتية ومناقصات الدولة التي مزقتها الحرب.

وفي اجتماع في أنقرة عقب توقيع الصفقة أشادت بيكان بالصفقة ووصفتها بأنها “فرصة جديدة لإظهار التعاون التركي الليبي للعالم بأسره” ، مشيرة إلى أن المقاولين الأتراك استحوذوا على أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم بإجمالي 407 مليار دولار.

قال ميثات يينيغون رئيس اتحاد المقاولين الأتراك – منظمة شاملة تمثل المقاولين الرائدين في البلاد- إن الصفقة تشير إلى أمل جديد لقطاع البناء التركي.

قال ينيغون لصحيفة ديلي صباح إن شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك مشاريعها الليبية غير مكتملة في عام 2011 بسبب مشاكل أمنية مثل نهب مواقع البناء الخاصة بها ، مع عودة حوالي 25 ألف عامل إلى تركيا.

وأضاف ينيغون أن هناك نحو مليار دولار ستحصل عليها الشركات التركية في ليبيا كتعويض عن خسائرها و1.7 مليار دولار أخرى في صورة سلف وضمانات للمشاريع الجارية و 1.3 مليار دولار أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والآلات والمخزون.

أقيم أول مشروع أجنبي لقطاع البناء التركي في ليبيا عام 1972. ويحتل قطاع البناء التركي الآن المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر مقاولين في العالم.

قال ينيغون إنه على الرغم من الانقطاعات بسبب الحرب الأهلية لا تزال ليبيا في المرتبة الثالثة بالنسبة لاستثمارات المقاولات التركية إذا تسيطر الشركات التركية على 7.2٪ من اجمالي المشاريع في ليبيا.

وأشار ينيغون إلى أن هناك حاليًا مشاريع بقيمة 19 مليار دولار بدأتها أكثر من 100 شركة عضو في اتحاد المقاولين الاتراك في ليبيا.

في يونيو زار وفد تركي يضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس وكالة المخابرات الوطنية هاكان فيدان طرابلس لبحث الاتفاقات المالية والسياسية بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم المعنية بين الجانبين لحل العقبات التي يواجهها المقاولون الأتراك بعد ذلك بوقت قصير.

ويأتي الاتفاق في وقت ترتفع فيه العملة الأجنبية مقابل الليرة التركية وسط مخاوف تلوح في الأفق بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة. قبل يوم واحد من توقيع مذكرة التفاهم أثار وزير المالية التركي بيرات البيرق نقاشًا حول اقتصاد البلاد بتصريحاته حول العملة الأجنبية.

وقال البيرق خلال مقابلة على الهواء مباشرة إن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية لا يشكل تهديدا للبلاد ، وأن الأسعار التنافسية والعملة منخفضة القيمة يوفران لتركيا القدرة على تنمية اقتصادها بشكل أسرع.

وتثير تصريحات البيرق تساؤلات حول سبب اختيار البنك المركزي والبنوك العامة في تركيا دعم الليرة من خلال بيع 100 مليار دولار من العملات الأجنبية بسعر أقل بدلاً من تقييد أسعار الصرف لمنع المزيد من الخسارة في قيمة الليرة التركية، فهذا يخالف الواقع الذي يزعمه البيرق بأن خسارة الليرة وارتفاع العملة الأجنبية يخلقان ميزة تنافسية لاقتصاد البلاد.

اتخذ البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي قرارًا يسمح للبنوك بفرض عمولة تتراوح بين 1.5 و 5 بالمائة على السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية. وكانت قد قضت في السابق بفرض ضريبة 0.2 بالمائة على شراء العملات الأجنبية، وزاد مرسوم رئاسي في مايو هذا المعدل بنسبة 500 بالمائة إلى واحد بالمائة.

وعلى الرغم من أن البيرق يتظاهر بعدم وجود مشكلة في تركيا، إلا أن مشكلة نقص احتياطي العملات الأجنبية تتطور بسرعة إلى أزمة مما يساهم بشكل كبير في ضعف الاقتصاد.

وهناك نقاش في الدوائر المالية حول القلق المتزايد من أن مالكي احتياطيات العملات الأجنبية في البنوك سوف يسحبون أموالهم لا محالة بسبب الضرائب الباهظة وخصومات العمولات.

وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف أن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا والتي تعد بإيرادات بناء يبلغ مجموعها 35 مليار دولار على الورق ستهدئ هذه المخاوف.