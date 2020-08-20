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وليامز تبحث مع المشري تفعيل المسار السياسي لمنع «تدهور محتمل للوضع العسكري»

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحثت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سبل إعادة تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن «في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري».

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء في جنيف، حيث بحث الطرفان الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، حسب بيان البعثة الأممية على ‬صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى «مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره».

وفي الأول من أغسطس الجاري، أبدت وليامز تخوفها من «تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية بسبب التدخلات الخاصة باللاعبين الخارجيين».

وقالت وليامز إن «وجود العديد من الجهات الخارجية التي لديها أجندات خاصة (في الأزمة)، يجعل خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعا»، حسب تصريح لها إلى جريدة «ذا غارديان» البريطانية، خلال زيارتها لندن.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مالا زمن عجيب ايش وصل هذا الحشره التافه الي جينيف هذا المخلوق حتي راعي حمير ليس أهلا لها وليس سياسي ليبي يتحدث بأسم ليبيا ريت بالله بلغ الكارو في جينيف كسياسي ليبي هزلت ورب الكعبه صدق من قال خلوة النجع من سعد الجذع العطيب غابوا رجالات ليبيا وسياسيها فبرز رأس البغل المشري قدمته شلة الاخوان الفاسده كسياسي ليبي

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