بلومبيرغ: تركيا اكتشفت مخزونات الطاقة في البحر الأسود

تقرير 218

كشفت وكالة “بلومبرغ” أن أنقرة اكتشفت مخزونات الطاقة في البحر الأسود، نقلاً عما وصفته بـ”شخصان على اطلاع بالملف”، لكنهما لم يقدّما أي مؤشر على حجم وعمق الاكتشاف، ولا عن مدى صعوبة استخراجه.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان عن أنباء إيجابية سيكشفها قريبا، كما تعهد بمواصلة عمليات التنقيب عن الطاقة شرق المتوسط المتنازع عليها والتي أثارت خلافات معقدة مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بلومبرغ أن تركيا تحتاج إلى شيء كبير لتغيير قواعد اللعبة حيث كانت هناك اكتشافات للغاز في البحر الأسود من قبل ولكن على نطاق محدود.

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قد حدد مكان التنقيب في منطقة “تونا 1” التي تبعد حوالي 150 كيلومترا من الساحل التركي بالقرب من منطقة تلتقي فيها الحدود البحرية لبلغاريا ورومانيا.

ويأتي الاكتشاف التركي وسط خلافات إقليمية مع اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، حيث تبحث تركيا بنشاط عن مصادر الطاقة في المياه المتنازع عليها.

ومن جهتها، عززت فرنسا وجودها العسكري مؤقتاً في المنطقة لدرء الخطوات التركية، وبالتزامن مع ذلك، أكد مصدر عسكري يوناني اصطدام فرقاطة تركية وسفينة حربية يونانية الأسبوع الماضي شرق المتوسط، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

ونشرت صحف يونانية، صورة الفرقاطة التركية المتضررة جراء الاصطدام. ووفقا للصحيفة، فقد وقعت الحادثة بسبب خطأ في المناورة لسفينة “كمال ريس” التركية التي حاولت منع فرقاطة “ليمنوس” اليونانية من الإبحار.

واعتبرت بلومبرغ أن “الخلاف على الطاقة هو واحد من بين عدة نزاعات حيث يسعى أردوغان إلى إعادة تموضع تركيا كقوة إقليمية، بداية من الصراعات في سوريا وليبيا إلى الضربات في العراق، وتدخل ثاني أكبر جيش في الناتو (حلف شمال الأطلسي) بطائرات بدون طيار وطائرات حربية ودبابات”.

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