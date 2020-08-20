«كتيبة حماية زوارة»: نرفض نزع سلاحنا وتلقي التعليمات من باشاغا الطامع في الحكم بدعم المرتزقة التركمان

أصدرت كتيبة ما يسمى “حماية زوارة” بيانًا وصفته بـ«الهام والعاجل»، انتقدت خلاله سياسة فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، معتبرة أنه يروح لأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح الثوار وتفكيك الكتائب لتحقيق غاياته بالوصول لسدة الحكم.

وأكد البيان الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “في ظل الفتن التي بات ينشرها فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض ومحاولته زعزعة ثقة شعبنا في ثواره الأشاوس، وما يحاول الترويج له بأجندات دولية مشبوهة من نزع سلاح الثوار وتفكيك كتائبهم لتحقيق غاياته بأن يصل لسدة الحكم بدعم وتمكين من المرتزقة التركمان الذين جمعهم من كل أسقاع الأرض؛ فإننا نحن ثوار بركان الغضب نحذر من مغبة ما يحاول جرنا له هذا الطامع الحالم من الانجرار لدائرة الفوضى والصراع والاقتتال”، بحسب البيان.

وتابع البيان، “نحن نناشد ونخاطب رئيس حكومة الوفاق الوطني المهندس فائز السراج بضرورة التدخل العاجل و الفوري لوضع حد لتصرفات وفتن هذا الدعي حيث أننا نرفض رفضا تاما نزع سلاحنا أو حتى تلقي تعليمات من هذا الطامع و نحذر أننا سوف لن نتهاون في مواجهة مخططاته القذرة و لو وصل الأمر لمواجهة مرتزقته الذين يحتمي بهم بقوة السلاح، اللهم إننا قد بلغنا اللهم فأشهد”. وفقًا لنص البيان.