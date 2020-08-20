الدينار الليبي يتراجع أمام العملات الأجنبية والعربية

تراجعت قيمة الدينار الليبي أمام العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن إلى جانب حركة التداول عبر تطبيقات واتساب وفايبر.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس بـ6.480 دنانير، فيما تم تداول الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بقيمة 6.800 دنانير.

وجاء هبوط الدينار بعد موجة ارتفاع كان قد سجلها الدولار يوم الثلاثاء الماضي واستمر بعدها في التراجع التدريجي حتى ظهر اليوم.

وهبطت قيمة الدينار أمام اليورو بنسبة 4% بالمقارنة مع سعر إغلاق الأربعاء حيث تم تداوله في سوق المشير بمدينة طرابلس بـ7.450 دنانير.

أما العملات الأخرى، فقد سجلت الليرة التركية 88 قرشا لليرة، فيما بلغت قيمة الجنيه المصري 39 قرشا، فيما تراجع الدينار الليبي أمام نظيره التونسي بنسبة 5% ليتم تداوله عند الساعة الواحدة ظهرا بـ2.360 دينار.

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