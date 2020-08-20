شركة الكهرباء تؤكد طرح الأحمال بالتساوي في مختلف المدن

أكد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس على مبدأ التساوي في طرح الأحمال بين مختلف المدن والمناطق.

ونفى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” ما تردد من أنباء بشأن اجتماعه أمس الأربعاء مع قيادات من مدينة طرابلس مؤكدا على مبدأ التساوي في طرح الأحمال بين المدن والمناطق .

وكانت أنباء ترددت عن عقد أعيان الزاوية ومصراتة والخمس، اجتماعا الأربعاء، مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، مؤكدين رفض مدنهم المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي.