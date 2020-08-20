ليبيا الان

شركة الكهرباء تؤكد طرح الأحمال بالتساوي في مختلف المدن

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس على مبدأ التساوي في طرح الأحمال بين مختلف المدن والمناطق.

ونفى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” ما تردد من أنباء بشأن اجتماعه أمس الأربعاء مع قيادات من مدينة طرابلس مؤكدا على مبدأ التساوي في طرح الأحمال بين المدن والمناطق .

وكانت أنباء ترددت عن عقد أعيان الزاوية ومصراتة والخمس، اجتماعا الأربعاء، مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، مؤكدين رفض مدنهم المشاركة في طرح الأحمال بالتساوي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • إلى متى يستمر مسلسل طرح الاحمال المفتعل يا كذابين فتونس دولة فقيرة وعدد سكانها أكثر من عدد سكان ليبيا والاحمال بها أكبر بكثير من ليبيا ورغم ذلك فلا وجود لطرح أحمال يا غذارين ؟ وكل دول العالم لا يوجد بها طرح الاحمال؟ الا ليبيا المغلوب على أمرها يوجد بها طرح أحمال متعمد من المتنفذين لتعذيب الشعب الليبي فقد صرفت المليارات ولا تحسن يذكر ؟ فما معنى ذلك ؟ قتل الشعب الليبى عمدا ؟ بافتعال الأزمات ومن بينها أزمة الكهرباء ؟ إلى اخر الأزمات ؟ ولا توجد مشكلة الا ولها حل ؟ فهل لا يوجد حل لطرح الاحمال طيلة ١٠ سنوات ؟ الحل موجود ولا يخفى على أحد ؟ لكن الانتقام من الليبين وقتلهم وبهدلتهم هو الحل ؟ فمن هو السراج وبقية العصابة حتى يتمتعوا بخيرات ليبيا ويموت بقية الشعب ؟ لكن فى غياب الوعى والتضحية سيعيش هذا الورم المسمى السراج وبقية العصابة ويموت يوميا الليبين بالقهر والذل على كافة الأصعدة ؟ فهل ينقطع التيار الكهربائى فى قطر ؟ واسطنبول ؟ وهل يستطيع الهفك السراج أن يعالج ملف الكهرباء ؟ ابدا والله ؟ يعمل فى اجتماعات كاذبة مع القذر شكشك ؟ ومع لجنة الكهرباء ولا حل يلوح فى الافق ؟ سوى الكذب والنهب الممنهج وهذا سبب اختيار الامريكان للخنثى فايز السراج .

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