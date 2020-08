صالح: مستعد للقاء المشري بشرط أن يعترف بـ “إعلان القاهرة”

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس عن استعداده للمشاركة في حوار رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري، رغم كونه عضوا بجماعة الإخوان التي يصنفها مجلس النواب كجماعة إرهابية، بشرط الموافقة على مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعروفة بـ “إعلان القاهرة”، لوقف إطلاق النار في ليبيا وحل الأزمة سياسيا.

يأتي هذا في وقت منع فيه الجيش المظاهرات المطالبة بترشيح الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة الحالية في ليبيا بذريعة أنها تظاهرات مدعومة من جماعة الإخوان، ما يبرز التناقض الواضح في موقف صالح.

وكان المشري، قد أكد في تصريح صحفي، الأربعاء، استعداده للدخول في حوار سياسي مع كافة أطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أنه مستعد للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب بهدف ما وصفه بدفع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، على حد قوله.

