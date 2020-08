مواطنة ليبية تستغيث: عشر سنوات على “الثورة” لا كهرباء ولا ماء ولا سيولة

وجهت مواطنة ليبية، صرخة استغاثة بسبب سوء الأحوال المعيشية

التي تمر بها البلاد، قائلة إن مطالبها بسيطة جدًا، فأبسط حقوقها هي الحصول على كهرباء

باعتبارها عصب الحياة وبدونها لا توجد مياه ولا يمكن معالجة وباء كورونا حيث سيكون

من الصعب التعقيم والتنظيف باستمرار.

كما وجهت حديثها إلى قادة الدولة وأصحاب القرار، مؤكدة أنهم

لا يفكرون في شؤون المواطن واحتياجاته ففي الليل تصبح الحياة كالحة الظلام بسبب انقطاع

الكهرباء ما يسبب حالة من الكآبة وغياب الأكسجين عنهم كما تتعالى صرخات الأطفال الصغار،

مطالبة بالالتفات للمواطنين ومراعاة أبسط احتياجاته، فالشعب محروم من الكهرباء والمياه

والسيولة والأدوية وهذا ما يسمى بالموت البطىء.

وأكدت المواطنة، أن المسؤولين لا يفكرون سوى في أنفسهم ورواتبهم

ولا يعيرون المواطن البسيط أي اهتمام.

وأعربت المواطنة عن ندمها للمشاركة في أحداث نكبة فبراير، بالتأكيد أنه بعد

10 سنوات من انتظار تغيير الأوضاع للأفضل وانتظار ماذا يمكن أن يمنحهم المسؤولون

كردٍ على هذه المشاركة إلا أنها لم تجد سوى الخراب والدمار، متسائلة عن أبسط

مقومات الحياة التي باتت مفقودة.

وقالت المواطنة، إن الشعب انتهى لأن ما تعرض له كثير ولا يُحتمل، فالقمامة

تملأ الشوارع وجاءت الكورونا لتزيد من الأزمات فلمواجهة الفيروس يجب شراء الكمامات

الطبية وللشراء يتسوجب أموال والشعب لا يملك هذه الأموال، ولا يستطيع المواطن

الليبي أن يقف في طابور المصرف، مؤكدة أن الأحاديث التي تُقال تؤكد أنه من المستحيل

أن تنصلح الكهرباء والمياه، فتتسائل مستنكرة :” كيف يصعب على المسؤولين،

صيانة الكهرباء والمياه وحل مشكلة القمامة؟”.

وعادت لتؤكد أن ليبيا بلد غنية، وأزمة النفط يجب أن تُحلّ لتُحل باقي

الأزمات، موضحة أنها باتت في عمر السبعين وتريد أن تعيش الباقي من عمرها في بعض من

الرفاهية، مطالبة المسؤولين بتوفير الطعام الجيد، خاتمةً حديثها بأنها أسفة حيال

كل ما يتمّ من أحداث.

يذكر أنه منذ أحداث 2011 المؤسفة، والبلاد تعيش حالة من التأزم على كافة مناحي الحياة، ويعاني المواطن من سوء الأحوال المعيشية وتدهور غالبية القطاعات الهامة وأبرزها الكهرباء التي تتعرض لانقطاعات متكررة ما يثقل من كاهل المواطن وسط حالة من تخاذل المسؤولين عن حل هذه الأزمة.

