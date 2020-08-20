أكثر من مليوني شخص في ليبيا بحاجة للدعم الإنساني

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أكثر من مليوني شخص في عموم ليبيا في حاجة ماسة إلى تقديم الدعم والمساندة الإنسانية والإغاثية الطارئة.

اللجنة أضافت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن نساء ورجالا وأطفالا في مدن طرابلس وسرت والجبل الغربي والجنوب الليبي والعزيزية وقصر بن غشير و ترهونة وغات ودرج، يحتاجون إلى مدهم بالمساعدة الإنسانية والصحية الطارئة.

وتحتفل اللجنة باليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق لـ19 من أغسطس من كل عام للتعبير عن تضامنها مع الأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية وللإشادة والاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني الذين يساعدونهم.

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