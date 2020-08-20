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أكثر من مليوني شخص في ليبيا بحاجة للدعم الإنساني

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن أكثر من مليوني شخص في عموم ليبيا في حاجة ماسة إلى تقديم الدعم والمساندة الإنسانية والإغاثية الطارئة.

اللجنة أضافت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن نساء ورجالا وأطفالا في مدن طرابلس وسرت والجبل الغربي والجنوب الليبي والعزيزية وقصر بن غشير و ترهونة وغات ودرج، يحتاجون إلى مدهم بالمساعدة الإنسانية والصحية الطارئة.

وتحتفل اللجنة باليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق لـ19 من أغسطس من كل عام للتعبير عن تضامنها مع الأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية وللإشادة والاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني الذين يساعدونهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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