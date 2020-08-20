الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته، اليوم الخميس، اعتدال في

درجات الحرارة على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية بينما تبقي الحرارة مرتفعة

نسبيا على مناطق الدواخل ومناطق الوسط والجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل الغربي ستكون السماء

صافية إلى قليلة السحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية واحتمال ظهور شبورة

مائية أخر الليل والصباح الباكر والرياح

شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما

بين (30 – 34) مْ على مناطق الساحل ، وتكون على الدواخل ومناطق الجبل ما بين (33 –

39) مْ.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد

وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما

بين (28 – 32) مْ على المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر وما بين (34 – 38)

مْ على اجدابيا و جالو والجغبوب.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة

الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح ما بين (38 -43 ) مْ وتسجل

انخفاض بسيط يوم الغد.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض

السحب المتفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38- 41) مْ.

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