«المشري» يبحث مع «ويليامز» في «جنيف» استئناف الحوار السياسي

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، التقى اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، بمدينة جنيف السويسرية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن المشري ناقش مع مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، مستجدات الأوضاع في ليبيا وإمكانية استئناف الحوار السياسي، على حد زعمها.

وأشارت إلى أن المشري التقى “ويليامز” في بحضور رئيس ما يعرف بـ”فريق الحوار بالمجلس الرئاسي فوزي العقاب، وعدد من أعضاء الفريق وهم محمد تكالة وموسى فرج ومنصور الحصادي.