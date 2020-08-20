مجلس النواب يؤكد التزامه بمخرجات مؤتمر برلين

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري التزام مجلس النواب، بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة.

وشدد العقوري على ضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف تصدير النفط شرط إنفاق عائداته بعدالة وشفافية.

وأضاف أن أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وهو ما تهدف إليه مبادرة رئيس مجلس النواب، معرباً عن تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية في دعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

يُشار إلى أن عديد الأطراف الدولية قد شددت مؤخراً على ضرورة إحياء مسار مؤتمر برلين، للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة في ليبيا.

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