بركة يكشف كواليس اللقاء السري بين مجموعة من أنصار النظام الجماهيري وقيادات من الجيش في القاهرة

كشف عضو بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان علي بن بركة، الخميس عقد لقاء

بين الوفد القادم من جماعة الكرامة وبعض المكونات من أنصار ثورة الفاتح من سبتمبر”

وقال بركة، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن الجبهة الشعبية لتحرير

ليبيا اعتذرت عن المشاركة لاعتبارات عدة، مشيرا إلى أن الجبهة سمعت من الذين حضروا

أن الكرامة تهدف إلى مواجهة شركاء الأمس من الاخوان والمقاتلة وفبراير”.

وأضاف بركة، ” أنه من الغريب أن الكثير من الذين نكن لهم كل الاحترام

ابلغونا أن اللقاءات كانت إيجابية”.

وتابع، إن ” الكرامة خصوم قد نصل معهم لاتفاق في حوارات مستقبلية ولكن

الذي لم استوعبه تكون نتائج الزيارة القبض على قياداتنا كجبهة شعبيه لتحرير ليبيا !!!!”.

وتساءل بركة، ” هل هذا يعني رسالة من الكرامة بقطع أي تفكير في الحوار

معنا مستقبلا تعبيرا عن انزعاجهم من عدم اللقاء بهم مثل الأخريين ؟!!!

وأكمل بركة، “هل هي وشاية ممن كانوا في السابق يكتبون التقرير السرية

في رفاقهم أيام الأمن الداخلي في بنغازي ورجعوا لنفس العادة لإفساد أي تقارب،

معتبرا ما تم هو نتاج صراع داخل بيت الكرامة ؟!!!!

وأردف بركة، “هل قدمت لهم نصيحة رخيصة بضرورة ضرب قواعد هذا التنظيم

السلمي حتي تكون الساحة مناسبه لعبثهم السياسي

؟!!!”

واستطرد بركة، ما موقف المكونات التي شاركت في حوار القاهرة من عمليات

القبض علي عناصر الجبهة في المنطقة الشرقية غير المتوقع منهم لم نرى بيان أو أي موقف

؟!!!!

وأكد بركة، أن الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا لا علاقة لها تنظيميا بحراك

رشحناك فهو حراك يدعوا لترشيح الدكتور سيف

الإسلام اذا كان هناك انتخابات واذا كان

الحراك بشكل عام في الشارع الليبي وراءه

الاخوان يفترض القبض على قيادات الاخوان في المنطقة الشرقية وليست قياداتنا يا عون الفرجاني ؟!!!

وأضاف بركة، أنا ” لا اعتقد أن رفع صور الزعيم الراحل معمر القذافي، والدكتور

سيف الإسلام القذافي، والوقوف عند النصب التذكاري لمعركة القرضابيه جريمة يا عبد

الرحمن العبار ؟!!!!!”.

وشدد بركة، على أنه ليست الجبهة فقط المنحازة للدكتور سيف الإسلام القذافي

بل الشارع الليبي عامة معه والأيام بيننا وانتظر المفاجآت فهل سيتم القبض على كل

الليبيين ياعبد الكريم هدية ؟!!!!

وتابع بركة قائلا، ” إن القبض والردع وتكميم الأفواه لن يبني وطن ولن

تكونوا أكبر من الوطن وسنستمر في النضال السلمي ونحن نحصل على حقوق المواطنين

لرفضهم للظلم”، متسائلا “هل تركت جماعة الكرامة وحلفائها للوفاق شيء يفعلوه لنا ؟!!! وللعلم نحن حلفاء الوطن

والوطنيين”.

