شركة البريقة تكشف حقيقة توفر الوقود بمستودعاتها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الخميس أن الوقود متوفر بمستودعاتها وأن مستودع ميناء طرابلس يقوم بعملة.

وأكدت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوقود متوفر بمستودعات الشركة، وأن مستودع ميناء طرابلس يقوم بعمله وفق جدول معد مسبقا، مبينة أن ناقله الوقود أنوار ليبيا رست على الرصيف لتفريغ شحنتها، كما أن ناقلة أنوار إفريقيا متواجدة بمنطقة المخطاف استعدادا لدخولها وتفريغ حمولتها.

وأوضحت الشركة أن العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة دون توقف، وأن العمل داخل الميناء متواصل طوال الأسبوع .