أكدت مصادر صحافية، اليوم الخميس، أن عدد من المواطنين الليبيين تجمعوا أمام السفارة الليبية بمدريد، رافعين صورة للدكتور سيف الإسلام القذافي، ولافتات “سيف الإسلام مطلب شعبي”.

