السراج يبحث مع وفد من زليتن الأوضاع الأمنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس وفد يضم ممثلي مدينة زليتن في مجالس النواب الموازي والدولة والمجلس البلدي كما حضر اللقاء رئيس مجلس الحكماء بالمدينة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في زليتن وسبل حلحلة المختنقات التي تواجه عددا من المرافق، كما تم بحث مشكلة الكهرباء ومسألة طرح الأحمال وضرورة التزام الجميع بعملية توزيعها بشكل عادل حتى لا يتحمل سكان بعض المناطق الأعباء دون غيرهم.

وأكد السراج على أهمية توحيد الجهود أمام تحديات المرحلة المقبلة فيما شدد أعضاء الوفد على مساندتهم لما يتخذه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من إجراءات لتحقيق الاستقرار في البلاد حسب قولهم.