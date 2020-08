نفى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، نفيًا

قاطعًا كل ما يتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عارية عن الصحة بخصوص اجتماعه

يوم أمس الأربعاء مع مسؤولين من طرابلس.

وأكدت الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل

“فيسبوك”، على تكريسها لمبدأ التساوي في طرح الأحمال بين المدن والمناطق.

