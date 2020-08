بعد تغول الفساد في ليبيا.. وليامز والمشري يبحثان آثاره المدمرة

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني

وليامز، مع رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري والوفد المرافق له، اليوم

الخميس، ملفات الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في جنيف لبحث الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة

عن مؤتمر برلين، حسبما نشرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها على صفحتها الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

وأوضحت البعثة، أن الاجتماع تطرق إلى المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في

أسرع وقت ممكن، في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري.

يأتي ذلك بعد انتقاد النائبين أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، لسياسة رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة “فائز السراج” ومطالبتهم بوقف تفرده

بالقرار الإداري والمالي والسياسي.

وأسقطت الخلافات بين السراج ونائبيه القناع عن فساد المنظومة الإدارية

والمالية داخل حكومة الوفاق غير المعتمدة، حتى وصل الأمر إلى الدعوة للتظاهر

والخروج الشعبي إلى الميادين والشوارع لمحاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد على

رؤوس الأشهاد، الأمر الذي حظي بتأييد واسع من قبل الساسة والمراقبين للوضع

المتراجع والمنهار في العاصمة طرابلس وسط حالة من السخط الشعبي بعد توقف الخدمات

المقدمة للمواطنين وتراجعها بشكل فج.

ووصلت الأزمات المشتعلة داخل المجلس الرئاسي ذروتها، بعد أن ندد أحمد

معيتيق بالوضع في طرابلس ودعا بشكل علني المواطنين إلى التظاهر ومحاسبة الفاسدين،

ملزما وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بحمايتهم، إلا أن “السراج” سارع باستخدام

سلطاته معلنا فرض حظر التجول بشكل كلي يومي الجمعة والسبت، لمنع المواطنين من

الخروج ضده، فضلا عن خروج بعض الأبواق المساندة للسراج متهمة الأطراف الأخرى

بالمعطلة والمحبطة.

كما فتح کاجمان، النائب بمجلس رئاسة حكومة الوفاق غير المعتمدة، أيضا النار

على السراج ونواب وأعضاء الحكومة، مطلقا عليهم وابلا من الاتهامات خاصة المتعلقة

بالمؤسسة الليبية للاستثمار

