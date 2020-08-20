أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الخميس، عن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2020/08/13 حتى 2020/08/19.

وأوضح المصرف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم نشر تفاصيل الطلبات استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة.

The post مركزي طرابلس يعلن عن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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