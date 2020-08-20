اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا: تسجيل 88 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية اليوم الخميس تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أن الإصابات موزعة على مدن بنغازي 71 حالة وسرت 4 حالات والكفرة وإجدابيا 6 حالات لكل منهما وحالة واحدة من المرج بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة بسبب الفيروس 2 من بنغازي وحالة من المرج.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الأربعاء تسجيل (395) إصابة بكورونا في مختلف المدن الليبية منها عدد (288) حالات جديدة، وعدد (107) حالات مخالطين.